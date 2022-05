Übernahmepläne liegen auf Eis : Elon Musk schickt Twitter-Aktie auf Talfahrt

Düsseldorf Der Großaktionär legt die geplante Komplettübernahme vorläufig auf Eis, weil er Daten zu Fake Accounts abwarten will. Der Börsenkurs stürzt zwischenzeitlich um rund ein Viertel ab.

Musks neueste Ideen sind keine Fake News, keine alternative Wahrheit. Dafür bittere Realität für Twitter-Aktionäre, die am Freitag mitansehen mussten, wie nach der jüngsten Botschaft ihres Großaktionärs der Kurs um ein Viertel abstürzte, weil viele ihre Aktien verkauften. Am Freitagnachmittag lag das Minus nur noch bei knapp elf Prozent, aber das ändert nichts an einer grundsätzlichen Vermutung: Wer sich bei einem Kurs von 45 Dollar (so viel war die Twitter-Aktie noch am Donnerstagabed wert gewesen) ganz oder in Teilen aus seinem Twitter-Engagement verabscheidet, hat offenbar kein Vertrauen in Elon Musks Ankündigungen. Auch wenn der zwei Stunden nach der ersten Ankündigung nachschob, er habe weiterhin Intresse an einem Kauf. Er wollte den Twitter-Anteilseignern, die ihm ihre Aktien abtreten würden, nämlich mehr als 54 Dollar zahlen. Aber macht er das tatsächlich noch wahr? Oder will der Multimilliardär am Ende den Preis drücken? Wäre er sogar bereit, eine Milliarde Dollar Strafe zu zahlen, nur um aus der Vereinbarung wieder rauszukommen?