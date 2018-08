Elon Musk schickt Tesla mit Tweet auf Höhenflug

New York Erneut hat der Tesla-Chef Elon Musk mit einem Tweet den Börsenkurs seines Unternehmens beeinflusst. Die Aktie stieg am Dienstag deutlich.

Auf die Frage eines Users hin hieß es dann noch, dass Musk derzeit keine Stimmrechtskontrolle habe und auch nicht erwarte, dass ein Aktionär diese haben werde, wenn Tesla von der Börse genommen würde.

Er werde seine Aktien in beiden Fällen nicht verkaufen. Von Tesla gab es zunächst keine Stellungnahme. Anleger reagierten heftig - die Tesla-Aktie schoss zeitweise um rund sieben Prozent in die Höhe. Zuletzt lag der Kurs mit 5,5 Prozent im Plus bei gut 361 Dollar. Zu Musks vermeintlichem Kursziel würde also noch ein ganzes Ende fehlen. Zuvor hatte bereits ein Zeitungsbericht für kräftigen Kursauftrieb gesorgt, laut dem Saudi-Arabiens Staatsfonds PIF eine große Tesla-Beteiligung aufgebaut hat.