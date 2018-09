Elon Musk muss Tesla-Verwaltungsrat wegen der Börsenaufsicht verlassen

San Francisco Mit seiner Ankündigung Tesla von der Börse zu nehmen, erntete Elon Musk nicht nur viel Aufsehen, sondern auch Ärger mit der Börsenaufsicht. Das hat jetzt schwere Folgen.

Die SEC hatte Musk am Donnerstag wegen irreführender Aussagen über einen angeblich bevorstehenden Börsenrückzug Teslas verklagt und damit angestrebt, ihn als Chef des Unternehmens abzusetzen. In der Klageschrift wurde dem Unternehmer Wertpapierbetrug vorgeworfen, weil er Schlüsselelemente der Börsenrückzugspläne, darunter etwa den Preis, mit Investoren weder besprochen noch verabredet habe.

Hintergrund des Streits war Musks Tweet vom 7. August, in dem er überraschend erklärte, er erwäge, Tesla bei einem Aktienkurs von 420 Dollar von der Börse zu nehmen. Die Finanzierung sei bereits gesichert, schrieb Musk in dem kurzen Eintrag. Später im Monat kündigte Tesla dann an, der Konzern bleibe doch an der Börse.