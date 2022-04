Größter Aktionär : Elon Musk erhält Sitz im Aufsichtsrat von Twitter

New York Tech-Milliardär Elon Musk zieht nach seinem überraschenden Einstieg bei Twitter auch in den Verwaltungsrat der Firma ein. Musk bekommt damit offiziell größeren Einfluss auf die Strategie von Twitter.

Einen Tag nach Bekanntwerden seines Aufstiegs zum größten Twitter-Aktionär hat das Unternehmen den Beitritt des Tesla-Chefs Elon Musk zum Aufsichtsrat bekanntgegeben. In einer behördlichen Einreichung am Dienstag hieß es, Twitter habe mit Musk am Montag eine Einigung getroffen, die dem Milliardär bis zur jährlichen Gesellschafterversammlung 2024 einen Sitz im Aufsichtsrat beschere.