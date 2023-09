Interesse an Kooperation mit SpaceX Erdogan spricht mit Elon Musk über Tesla-Fabrik in der Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich für eine Tesla-Fabrik in der Türkei ausgesprochen. Wie sein Büro am Montag mitteilte, forderte Erdogan den Chef des Elektroautobauers, Elon Musk, bei einem Treffen in New York dazu auf, eine Fabrik zu bauen. Zudem sei über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Musk und dem türkischen Raumfahrtprogramm gesprochen worden.