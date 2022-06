Milliardär pocht auf Kontendaten : Elon Musk droht, Übernahme von Twitter abzublasen

New York Der Tesla-Chef behauptet, er erhalte von Twitter nicht die nötigen Daten über falsche Nutzerkonten und sogenannte Spambots und schickt mit seiner Drohung die Twitter-Aktie weiter auf Talfahrt. So einfach wäre ein Ausstieg aus der Vereinbarung für ihn allerdings nicht.

Milliardär Elon Musk hat gedroht, die milliardenschwere Übernahme der Internet-Plattform Twitter abzublasen. Er warf dem Unternehmen am Montag vor, die von ihm geforderten Daten über falsche Nutzerkonten nicht bereitgestellt zu haben wie vereinbart. In einem Brief der Anwälte Musks an Twitter hieß es, er habe seit dem 9. Mai immer wieder nachgefragt, wie viele der 229 Millionen Nutzerkonten von Twitter falsch seien und für Spam verwendet werden, habe aber keine zufriedenstellende Antwort erhalten. Experten zufolge kann Musk die Vereinbarung nicht ohne weiteres einseitig kündigen. Ihm könnte dann eine Strafe von einer Milliarde Dollar drohen.