Gerichte sehen Mängel Aldi Süd und Lidl nehmen alte Elektrogeräte oft nicht an

Von Lidl hieß es, dass man in Deutschland seit Juli 2022 kleine Elektro-Altgeräte entgegennehme. „Um darüber zu informieren, ist ein Hinweisschild dauerhaft in den Filialen im Hauptkundenstrom angebracht“, so eine Lidl-Sprecherin. „Die zurückgenommenen Geräte werden von qualifizierten externen Dienstleistern fachgerecht recycelt oder entsorgt.“ Aldi Süd wies darauf hin, dass sich die Kundschaft für eine Rückgabe von kleinen Elektrogeräten an Mitarbeiter wenden könnten. Handelsübliche Mengen - also maximal drei Geräte pro Geräteart - würden angenommen.