Nach turbulenter Hauptversammlung : Wie es jetzt bei Bayer weitergeht

Bonn Die Aktionäre haben den Vorstand zu 55,5 Prozent nicht entlastet und dem Aufsichtsrat einen Denkzettel verpasst. In einer nächtlichen Sondersitzung stärkt der Aufsichtsrat Werner Baumann den Rücken. Doch weiter wie bisher kann es nicht gehen.

Bei Bayer war man auf das Schlimmste vorbereitet, dennoch war der Schreck da: Die Aktionäre verweigerten in der Nacht zu Samstag mit einer Mehrheit von 55,5 Prozent dem Vorstand um Chef Werner Baumann die Entlastung. Zuvor hatte es 12 Stunden auf der Hauptversamlung Kritik gehagelt – an der Monsanto-Übername, am Kursverfall, an der Krisenreaktion des Konzerns. Nur etwas besser kam der Aufsichtsrat um Chefkontrolleur Werner Wenning davon: Er wurde zwar entlastet, doch nur mit mageren 66 Prozent der Stimmen. Das bedeutet, dass ein Drittel der Aktionäre auch mit der Arbeit der Kontrolleure unzufrieden ist.