Google-Studie Wie die Zukunft des Einzelhandels aussehen könnte

Die Parfümerie-Filialkette Douglas aus Hamburg hat in der Pandemie ihr Online-Geschäft stark in den Fokus gerückt. Doch als die Läden wieder öffnen durften, achtete das Unternehmen besonders auf die Verzahnung zwischen den verschiedenen Kanälen. „Wir haben eine App entwickelt, mit der das problemlos funktioniert“, sagt Andrea Lederer, die für das kanalübergreifende Geschäftsmodell bei Douglas zuständig ist. Allerdings übt sie auch Selbstkritik: Alles, was vor dem Kaufprozess geschehe, sei noch verbesserungswürdig. Displays im stationären Handel hätten zum Beispiel einen hohen Wert für das Unternehmen oder Filialfinder, mit denen Kunden die Parfümeriekette ganz leicht in der Nähe finden könnten. „Wir haben an der Studie gesehen, dass man sich immer weiterentwickeln sollte“, sagt Lederer. Das Wichtigste sei, nicht auf der Stelle zu treten – man müsse immer bereit sein, Neues auszuprobieren.