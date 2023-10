Einzelhandel Rewe darf vier Real-Standorte in NRW übernehmen

Für etwa ein Viertel der noch rund 60 verbliebenen Warenhäuser von „Mein Real“ gibt es womöglich eine neue Perspektive. Das Bundeskartellamt in Bonn teilte am Montag mit, es habe den beabsichtigten Erwerb von 15 Standorten durch den Kölner Handelskonzern Rewe freigegeben. Dazu gehören auch vier Niederlassungen in Nordrhein-Westfalen: Übach-Palenberg, Coesfeld, Euskirchen und Hagen. Dazu kommen Häuser in Böblingen, Ettlingen, Erfurt, Gosen-Neu Zittau (Brandenburg), Hohe Börde und Wernigerode (beide Sachsen-Anhalt), Ingelheim und Mühlheim-Kärlich (beide Rheinland-Pfalz), Karlsruhe,. Salzgitter und Schwentinental (Schleswig-Holstein).