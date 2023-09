Auch ohne Tarifabschluss Einzelhändler zahlen ab Oktober mehr Gehalt

Dass sich der Handelsverband Deutschland (HDE) in einen laufenden Tarifkonflikt in der Branche einschaltet, ist kein regelmäßiger Bestandteil der Verhandlungen im deutschen Einzelhandel. Schließlich ist das Aushandeln eines neuen Tarifvertrages Sache der Verhandlungspartner in den einzelnen Regionen, in denen die jeweiligen Arbeitgeberverbände selbst mit den Arbeitnehmervertretern sprechen. Aber nachdem bundesweit zusammengerechnet selbst 50 Verhandlungsrunden nirgendwo die Gesprächspartner einander näher gebracht haben, sah sich der HDE offensichtlich bemüßigt, sich zu Wort zu melden. Vor zwei Jahren hat er das auch schon mal getan und einen sogenannten Orientierungsrahmen gegeben. Aber eigentlich sollte es auch ohne gehen.