Chinesische Staatsreederei Cosco-Einstieg beim Hamburger Hafen könnte doch noch scheitern

Die HHLA betreibt das Terminal. Ihren Angaben zufolge gilt das Terminal Tollerort im Zuge einer Änderung der Kriterien für die schützenswerte Infrastruktur jetzt als solche, da eine neue Kategorie eingeführt wurde: der „Betrieb einer Umschlaganlage in See- und Binnenhäfen mit einer Frachtmenge von 3,27 Millionen Tonnen pro Jahr“. Damit fallen nun Tollerort „wie auch alle anderen Terminals in Hamburg“ unter die Definition kritischer Infrastruktur, wie der Hafen ausführte.