DPD, DHL, Hermes und Co. : Paketdienste melden Rekordzahlen zum Start in Adventszeit

Stuttgart Deutschlands große Paketdienstleister haben für die Adventszeit mächtig aufgerüstet. DPD und Hermes haben tausende neue Mitarbeiter eingestellt. Bereits jetzt verzeichnen die Dienste neue Rekordwerte. In den kommenden Tagen könnten die Zahlen aber noch weiter steigen.

Paketdienste in Deutschland bekommen in diesen Tagen so viel zu tun wie nie zuvor. "Die Corona-Pandemie hat insgesamt dazu geführt, dass mehr Pakete unterwegs sind - besonders an Privatpersonen - und das zieht jetzt noch einmal an", sagte der Sprecher des Paketzulieferers DPD, Sebastian Zeh, am Dienstag dem Portal "Watson". Sie würden Tageswerte von über zwei Millionen Pakete verzeichnen, erwarteten durch den Schnäppchentag "Black Friday" vom vergangenen Wochenende in den nächsten Tagen aber neue Höchstwerte von rund 2,5 Millionen Aufträgen pro Tag.