„Einfach nicht wahr!“ : Thunfisch-Sandwich ohne Thunfisch? Subway wehrt sich gegen Vorwürfe

Washington Die Sandwich-Kette Subway hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach ihre Thunfisch-Sandwiches und Wraps keinen Thunfisch enthalten. Zwei Frauen hatten geklagt und behauptet, in den Sandwiches sei „alles nur kein Thunfisch“.

Eine Sprecherin des Unternehmens erklärte am Freitag auf Anfrage, entsprechende in Kalifornien vorgebrachte Vorwürfe seien „einfach nicht wahr“.

In einer am 21. Januar bei einem Gericht in dem Bundesstaat eingereichten Klage werfen zwei Frauen dem Unternehmen unter anderem Betrug, vorsätzliche Täuschung und ungerechtfertigte Bereicherung vor. Subway ahme das Aussehen von Thunfisch mit einem Mischmasch an Zutaten nach. „Wie unabhängige Prüfungen wiederholt bestätigt haben, sind die Produkte aus allem außer Thunfisch gemacht“, heißt es in der Klage. Die Anschuldigungen beziehen sich auf Restaurants in den USA.