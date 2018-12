Neubesetzung im Aufsichtsrat: Eine Frau kontrolliert Thyssenkrupp

Essen Martina Merz soll im Februar den Aufsichtsratsvorsitz von Thyssenkrupp übernehmen. Auf die Ex-Bosch-Managerin wartet eine Monsteraufgabe: die Teilung des Konzerns in ein Werkstoff- und ein Industriegüter-Unternehmen.

So kurz vor Weihnachten wetteifern die Kommunikationsabteilungen der großen deutschen Konzerne, wer den lustigsten Weihnachtsclip mit dem Führungspersonal für die Belegschaft produziert. Telekom-Chef Tim Höttges und Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter haben schon vorgelegt und fleißig Plätzchen gebacken. Nun springt die PR-Abteilung von Thyssenkrupp auf den Zug auf und lässt das Führungstrio Guido Kerkhoff, Oliver Burkhard und Donatus Kaufmann 160.000 Plätzchen für die Mitarbeiter backen. „Wenn wir mit diesem Tempo weitermachen“, witzelt Vorstandschef Kerkhoff mit Blick auf die geplante Konzernaufspaltung in einen Industriegüter-(Industrials) und einen Werkstoffteil (Materials), „haben wir die Teilung eher fertig.“

Merz ist nicht das einzige neue Gesicht im Aufsichtsrat. Der frühere Evonik-Finanzvorstand Wolfgang Colberg rückt ebenfalls in das Gremium auf. Er ersetzt den früheren Telekom-Chef René Obermann, der gegen die Stahlfusion gestimmt hatte – wohl insbesondere aus Bedenken gegen mögliche Umweltrisiken am walisischen Tata-Standort Port Talbot – und wenig später sein Amt zur Verfügung stellte. Colberg, studierter Betriebswirt und Wirtschaftsinformatiker, ist seit 2013 Partner beim Investor CVC Capital Partners in Frankfurt. Der Manager genoss in seiner Zeit beim Essener Chemiekonzern Evonik einen guten Ruf, er habe das Unternehmen gut durch die Finanzkrise gebracht und den erfolgreichen Börsengang wesentlich vorbereitet, heißt es.