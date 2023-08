Krimi in der Chemiebranche Ahmed Al Jaber will die Macht bei Covestro

In der deutschen Chemie bahnt sich ein spannender Übernahmekampf an: Ahmed Al Jaber würde gerne die Macht beim Kunststoffkonzern Covestro übernehmen. Der Mann ist kein Unbekannter: Er ist nicht nur Chef von Abu Dhabis Staatskonzern Adnoc, der einer der größten Ölproduzenten weltweit ist. Al Jaber ist auch der Vorsitzende der 28. Klimakonferenz (COP 28), die im Herbst in Dubai stattfindet. Seine Ernennung hatte eine Welle der Kritik ausgelöst.