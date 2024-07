Rüstungsindustrie Rheinmetall wird immer mehr ein Global Player

Zudem ist Rheinmetall dabei, in Europa sowie in Australien eine ganze Kette von Munitionsfabriken auf- und auszubauen. Der spanische Anbieter Expal wurde übernommen, in Australien und Italien wird die Kapazität erweitert, in Litauen wird ein Werk hochgezogen, in Ungarn ebenfalls. So baut Rheinmetall die Position als einer der weltweit führenden Anbieter von Munition aus.