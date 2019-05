Nach respektloser Behandlung durch Kundin : So stellt sich ein Edeka-Marktleiter hinter seine Angestellten

So stellt sich ein Edeka-Marktleiter hinter seine Angestellten

Lichtenfels Viele Verkäufer können ein Lied von der Respektlosigkeit und Unfreundlichkeit ihrer Kunden singen. Der Marktleiter eines Edeka-Marktes hat sich nun öffentlich an eine Kundin gewandt, die eine Grenze überschritten hatte. Und bekommt tausendfachen Zuspruch.

„Dieser Post geht an die junge Mutter, welche heute vor unserer Fleischtheke mit dem Finger auf die Verkäuferin gezeigt hat und zu ihrem Kind sagte: ‚Wenn Du weiterhin nichts für die Schule lernst, dann stehst Du auch mal dort hinten!’"

So beginnt der Beitrag, den das Team des Edeka-Marktes Werner in Lichtenfels am Mittwoch (29.5.2019) bei Facebook veröffentlicht hat. Bis zum frühen Donnerstagabend hat der Beitrag bereits rund 40.000 Likes und rund 3600 Kommentare bekommen.