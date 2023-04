Regallücken Welche Produkte bei Edeka gerade fehlen

Allein auf der Liste der Produkte, die aus dem Hause Mars gegenwärtig nicht bei Edeka zu finden sind, stehen 400 Namen. Es geht um Schokoriegel wie Mars, Twix, Snickers, Bounty, dazu Ben`s Original Reis, Fertiggerichte von Miracoli, Tiernahrung wie Whiskas, Kitekat, Chappi, Pedigree und Sheba. Noch gibt es Lagerbestände, wie Edeka-Chef Markus Mosa am Dienstag versichert hat, aber die werden täglich weniger. Das Gleiche gilt bei Pampers, deren Lieferant der amerikanische Konzern Procter & Gamble ist. Der macht allein zwei Drittel des Marktes aus. Wer Coca-Colas großen Wettbewerber Pepsi bevorzugt, muss sich ebenfalls schon nach Alternativen umschauen. Auch aus den Häusern Unilever, Henkel und Schwartau kommen nicht mehr so viele Produkte wie früher. Bei einigen hat Edeka den Lieferstopp selbst verhängt. m welche weiteren Lieferanten es geht, wollte Edeka am mittwoch auf Anfrage nicht sagen, Man könne aus Wettbewerbsgründen keine weiteren Details nennen, teilte das Unternehmen mit..