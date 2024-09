Anti-AfD-Kampagne Edeka soll gegen „die Blauen“ Stellung beziehen – aber nicht übers Ziel hinausschießen

Auch der Lebensmittelhändler Edeka hat im Vorfeld der Wahlen in Sachsen und Thüringen eindeutig Stellung bezogen. Die Zentrale der größten deutschen Supermarktkette in Hamburg hat in Anspielung auf die Parteifarbe der AfD in ganzseitigen Anzeigen erklärt: „Die Evolution hat uns gelehrt: Blau ist keine gute Wahl.“ Und weiter heißt es: „Die Blauen sind die größte Bedrohung einer vielfältigen Gesellschaft.“ Es ist eine legitime und wichtige Äußerung eines genossenschaftlich organisierten Konzerns, der vor einer Gefährdung der Werte in unserer Gesellschaft auffällig warnt. Man wünschte sich von anderen Vertretern der Wirtschaft mehr solche Bekenntnisse, im Osten wie im Westen.