Firmenchef geht : E-Zigarettenhersteller Juul stoppt Werbung

Produkte von Juul in einem Tabakgeschäft in New York. Foto: AP/Seth Wenig

Der umstrittene E-Zigaretten-Hersteller Juul Labs stellt seine Firmenspitze neu auf. Vorstandschef Kevin Burns erklärte am Mittwoch seinen Rücktritt. Ersetzen wird ihn K.C. Crosthwaite, wie das Unternehmen mitteilte. Damit übernimmt ein Manager des US-Tabakriesen Altria (Marlboro), der mit 35 Prozent an Juul beteiligt ist und dort großen Einfluss ausübt.

Das Start-up aus San Francisco steht wegen zweifelhafter Methoden bei der Vermarktung von E-Zigaretten an Jugendliche massiv in der Kritik und im Fokus von Ermittlungen verschiedener US-Behörden. Parallel zum Chefwechsel kündigte Juul nun an, in den USA sämtliche Werbung in Rundfunk-, Print- und Digitalwerbung vorerst auszusetzen.