E-Fuels oder Elektroauto - was ist besser? E-Fuels oder Elektroauto – was ist besser?

Für die einen sind sie das Wundermittel, das Autos grün machen soll. „Wir können unsere Klimaziele nicht ohne synthetische Kraftstoffe sichern“, sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Für die anderen sind sie das Schlafmittel, um das Ende des Verbrennungsmotors hinauszuzögern: „E-Fuels sind eine Scheinlösung“, findet der Naturschutzbund BUND. E-Fuels drohen zum Spaltpilz in der EU und in der Ampelkoalition in Berlin zu werden. Was also taugt die neue Art von Sprit?