Weniger Gewinn als erwartet Duisburger Stahlhändler Klöckner streicht Jobs

Im dritten Quartal liege das Ebitda mit 41 Millionen am unteren Ende der Prognosespanne von 40 bis 80 Millionen Euro, aber deutlich über dem Vorjahresergebnis von 16 Millionen Euro, teilte der Konzern weiter mit. Die Geschäfte in Nordamerika und der Schweiz hätten sich positiv entwickelt. Die restlichen Quartalszahlen will Klöckner & Co am Dienstag veröffentlichen. Das im SDax gelistete Unternehmen handelt mit Stahl- und Stahlprodukten und beschäftigt an 160 Standorten in 13 Ländern insgesamt 7700 Menschen.