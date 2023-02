Traditionsmarke Sinalco aus Duisburg Hersteller will Getränk neues Image verleihen

Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen an eine Marke erinnern. Ein Gefühl aus der Kindheit, ein Bild im Kopf. Wer sich an Sinalco erinnert, der hat wahrscheinlich fünf Silben und einen Flohwalzer im Ohr. „Die Si-nal-co schmeckt“. In manchen Jahrgängen konnte jedes Kind die Melodie mitsingen. Als die Limonade dahinter trotzdem in Vergessenheit geriet, kam sie nach Duisburg. Dort versucht ein Familienunternehmen das Traditionsgetränk bis heute am Leben zu halten.