Wirtschaft in Duisburg So viel verdienen die Chefs von Sparkasse, Stadtwerke, Hafen & Co.

Das eigene Einkommen ist in Deutschland immer noch etwas wie ein Tabu-Thema. Dabei gibt es im Zeitalter der Tarifverträge so viele Geheimnisse gar nicht. Spannender ist es schon eher da, wo außertariflich bezahlt wird. Die Chefposten öffentlicher Unternehmen gehören größtenteils dazu. Wie viel verdienen die Chefs in Duisburg?