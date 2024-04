„Dreiste Verbrauchertäuschung“ Umwelthilfe verklagt Lufthansa wegen „Greenwashing“

DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch warf dem Unternehmen am Samstag in Berlin „dreiste Verbrauchertäuschung“ und „Greenwashing“ vor. In dem von der Fluggesellschaft angebotenen Kompensationsmodell werde nur ein Bruchteil der Klimawirkungen des Luftverkehrs berücksichtigt und zudem würden ungeeignete Kompensationsprojekte verwendet.