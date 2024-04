Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall unterzeichnet Absichtserklärung für Werk in Litauen

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern habe mit der Regierung in Vilnius eine Absichtserklärung unterzeichnet, sagte Wirtschaftsministerin Ausrine Armonaite am Dienstag in Vilnius. Es laufe auf eine der größten Investitionen in dem baltischen Land hinaus. Verhandlungen um eine konkrete Ausgestaltung der Pläne liefen nun. Litauen werde dadurch unabhängig bei der Beschaffung von Munition werden. Rheinmetall zufolge soll das Werk in einem Gemeinschaftsunternehmen mit Litauen entstehen. Rheinmetall betreibt in Litauen zusammen mit Krauss-Maffei Wegmann bereits ein Wartungszentrum für Panzer.