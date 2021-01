„Auslaufsicher und langlebig“ : Verkauft ein Supermarkt jetzt Leichensäcke?

Düsseldorf Im Onlineshop von „Real.de“ gibt es Leichensäcke. In grau, für rund 16 Euro, Versand kostenlos. Mit den Supermärkten hat das Angebot aber nichts zu tun. Im Netz sorgt das Angebot für Spott.

„Auf der Plattform werden die Artikel von selbstständigen Händlern angeboten“, sagt eine Sprecherin der Kaufland Stiftung & Co. KG in Neckarsulm. Sie betont: „Die Händler können das Angebot selbst bestimmen.“ Kunden könnten so aus insgesamt mehr als 16 Millionen Artikeln wählen. Es gebe also „unterschiedlichste Angebote“. Sollten Produkte in unzulässiger Weise angeboten werden, würden entsprechende Maßnahmen ergriffen, sagt sie Sprecherin.