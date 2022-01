Düsseldorfer Unternehmen : Henkel will sich von Marken trennen und strukturiert um

Düsselodrf Der Konsumgüterkonzern Henkel baut sein Geschäft um. So sollen die Sparten mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Schönheitspflege zu einem Bereich zusammengefasst werden.

Die Neuerungen teilte das Düsseldorfer Unternehmen am Freitag mit. Damit will Henkel die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Henkel kündigte an, sich von weiteren Marken zu trennen. Erste Maßnahmen, insbesondere im seit einigen Jahren schwächelnden Geschäft im Beauty-Bereich, sollen noch in diesem Jahr erfolgen.