Umbau beim Düsseldorfer Konzern : Henkel will rund 2000 Stellen und 500 Millionen Euro einsparen

Düsseldorf Der Konsumgüterkonzern Henkel treibt seinen Umbau voran. Bei der geplanten Zusammenlegung von Kosmetik- und Waschmittelgeschäft würden Einsparungen in einer Höhe von 500 Millionen Euro angestrebt. Betroffen sind rund 2000 Arbeitsplätze.

Die Umsetzung der Pläne solle in zwei Phasen erfolgen, kündigte Henkel am Donnerstag an. In der ersten Phase würden bis Ende des Jahres 2023 Maßnahmen umgesetzt, die auf jährlicher Basis zu Netto-Einsparungen in Höhe von rund 250 Mio Euro führen sollen. „Aus heutiger Sicht werden dabei weltweit rund 2000 Stellen, vorwiegend in Vertrieb und Verwaltung, betroffen sein.“