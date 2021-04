Wegen Corona-Maßnahmen : Großhandelskonzern Metro kappt Jahresziele

Düsseldorf Angesichts der verlängerten Lockdowns in der Corona-Pandemie senkt der Großhandelskonzern Metro seine Geschäftsjahresziele. Die Düsseldorfer rechnen mit weniger Umsatz und Betriebsgewinn.

Weil die Regierungen in vielen Zielmärkten das öffentliche Leben einschränkten, sei mit weniger Umsatz und Betriebsgewinn im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 zu rechnen, teilte der SDax-Konzern am Dienstagabend mit. In den sechs Monaten bis März ging der Gesamtumsatz laut vorläufigen Zahlen währungsbereinigt um 11,5 Prozent zurück.