Galeria-Schließungen in NRW Ministerin Scharrenbach lädt Bürgermeister zu Krisengesprächen

Kufen sagte, in den Städten würden jetzt nochmals alle Kräfte gebündelt, um die schwierige Situation vor Ort zu meistern. „Es geht darum, Arbeitskräfte am Standort zu halten und um kreative Lösungen, wie die Warenhausstandorte in Zukunft genutzt werden können: als Universitätsgebäude oder Schule, belebt mit Co-Working-Arbeitsplätzen oder Künstler-Ateliers oder als Wohngebäude. Shopping unten, und oben vielleicht Bürgerservices? Wir wollen Leerstand vermeiden, sonst verliert das gesamte Umfeld der Zentren schnell an Attraktivität.“