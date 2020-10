Airport Düsseldorf in Not : Neue Berater sollen Flughafen beim Sparen helfen

Airport Düsseldorf in Not

Düsseldorf Die Lage am Airport Düsseldorf ist düster. Nun hat der Flughafen die Beraterfirma KPMG angeheuert, sie soll helfen, mehr Geld einzusparen. Gleichzeitig wird ein Abfindungsprogramm zum Jobabbau vorbereitet.

Mitten in seiner bisher schwersten Krise hat der Flughafen Düsseldorf die Beraterfirma gewechselt, um eine Sanierungsstrategie zu entwerfen. Das Unternehmen KPMG soll nun bis Ende November ein sogenanntes „Feinkonzept“ erarbeiten, damit der Airport trotz des starken Rückgangs der Passagierzahlen in den Jahren 2022/2023 wieder ausreichend hohe Erträge erwirtschaftet.

Schnalke blickt pessimistisch in die Zukunft: „Es wird nirgendwo erwartet, dass wir vor Sommer 2021 eine wesentliche Aufwärtsentwicklung sehen.“ Er halte es bestenfalls für denkbar, im Sommer 2021 auf 50 bis 60 Prozent der früheren Gästezahlen zu kommen. „Wir müssen davon ausgehen, dass wir nachhaltig ein geringeres Verkehrsvolumen haben werden“, so Schnalke.

Eine am 30. September vorgestellte Studie der Deutschen Flugsicherung (DFS) bestätigt seine Vorsicht teilweise. Die DFS erwartet, dass erst im Jahr 2025 der Flugverkehr in Deutschland wieder auf dem Niveau von 2019 sein wird. Der Grund sei, dass es in diesem Jahr deutlich schlechter laufen werde als noch im Frühjahr. Dann werde es einige Zeit dauern, bis der Ferienflugverkehr wieder voll zurückkehre. Und Geschäftsreisen und innerdeutsche Flüge würden wohl sehr lange unter den früheren Niveaus liegen. Andererseits rechnet die DFS schon im Jahr 2023 mit 80 Prozent des Flugverkehrs von 2019. In Düsseldorf könnte die Zahl etwas höher liegen, meinen Branchenkenner, weil der Flughafen nur wenige Überseeverbindungen anbietet und ein großes Einzugsgebiet hat.