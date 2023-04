Billig-Airline Play fliegt ab Juni von Düsseldorf Für 325 Euro nach New York und zurück

Für diejenigen, die so wie Nitschke öfter fliegen und dennoch das Klima schützen wollen, bietet Play an, seinen Flug durch CO 2 -Kompensation freizukaufen. Dazu kann der Passagier zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen: Entweder kann der Passagier Bäume pflanzen lassen, also Aufforstung unterstützen. So soll das CO 2 , das beim Flug freigesetzt wird, an anderer Stelle wieder eingespart werden. Oder er lässt durch natürliche, technische und hybride Methoden CO 2 entfernen. Eine dritte Option ist, CO 2 dauerhaft entfernen lassen, indem hybride und technische Methoden wie Biokohle, Bio-Öl und blauer Kohlenstoff eingesetzt werden. Letzteres soll laut Play den größten Einfluss aufs Klima haben.