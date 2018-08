Düsseldorf: Deutsche Umwelthilfe erwartet baldige Diesel-Fahrverbote

Düsseldorf Auf Fahrverbote würde nur verzichtet, weil deren Wirkung künstlich heruntergerechnet würde – so eine Eingabe der Deutschen Umwelthilfe ans Verwaltungsgericht Düsseldorf.

Fünf Tage, nachdem die Bezirksregierung den geplanten Luftreinhalteplan für Düsseldorf vorgestellt hat, hat die Deutsche Umwelthilfe am Freitag Stellung vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf genommen. Ziel ist, dass das Land mit der Drohung eines Zwangsgeldes gezwungen wird, doch Fahrverbote gegen Dieselautos zu beschließen, weil nur so schnell für saubere Luft in der NRW-Landeshauptstadt gesorgt werden kann. Das Papier liegt unserer Redaktion vor.

Das Papier wirft der Bezirksregierung vor, die Effekte eines Fahrverbotes in einer geprüften Umweltzone heruntergerechnet zu haben, um dieses dann als „unverhältnismäßig“ abzulehnen. So gehe man von extrem großzügigen Ausnahmeregeln für Anwohner aus und habe einen Gürtel von Hauptverkehrstraßen vom Fahrverbot ausgenommen. In der Eingabe heißt es: „Hauptverkehrsstraßen sind die Straßen mit den höchsten Immissionen. Gerade diese Straßen sind in ein Verkehrsverbot aufzunehmen, um eine Lenkungswirkung hin zu anderen Fahrzeugen zu entfalten. Eine bloße Innenstadtzone, die die Hauptverkehrsstraßen ausnimmt, kann naturgemäß nur eine beschränkte Wirkung entfalten.“