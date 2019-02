Airline insolvent: Alle Germania-Flüge ab Düsseldorf abgesagt

Berlin Germania hat Insolvenz angemeldet, der Flugverkehr wurde eingestellt. Am Flughafen in Düsseldorf fallen alle Flüge der Airline aus. Diese Ziele sind betroffen.

Die Insolvenz der Berliner Fluglinie Germania führt am Dienstag am Flughafen Düsseldorf zu sechs Annullierungen. Die geplanten Flüge von und nach Tel Aviv in Israel, Hurghada (Ägypten) und Kayseri (Türkei) wurden am Morgen auf der Internetseite des Flughafens abgesagt. Deutschlandweit ist der Flugbetrieb der Airline eingestellt worden.