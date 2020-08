Bauern unzufrieden : Dürre verdirbt erneut die Ernte

Berlin/Düsseldorf Wegen der Corona-Krise waren auf manchen Höfen Saisonkräfte knapp. Doch das größere Problem ist das Wetter, auch in Nordrhein-Westfalen. Nun fordern die Bauern eine Klimaversicherung, die der Steuerzahler fördern soll.

Viele Bauern in Deutschland müssen ein drittes Jahr in Folge mit einer mäßigen Ernte leben. Vor allem das Wetter habe den Landwirten in vielen Regionen zu schaffen gemacht, erklärte Bauernpräsident Joachim Rukwied. Die Corona-Krise bringe auch Probleme, etwa bei der Beschäftigung von Erntehelfern. Die Auswirkung der Pandemie auf die Erntebilanz sei aber gering. Schon der nasse Herbst 2019 habe die Aussaat von Wintergetreide schwierig gemacht, sagte Rukwied. Aber vor allem die lange Trockenzeit ab März, die in manchen Gegenden bis Juni angehalten habe, sei der Hauptgrund für die maue Ernte.

Die Bauern in Nordrhein-Westfalen müssen aufgrund der Trockenheit in diesem Jahr mit ähnlichen Ernteeinbußen wie ihre Kollegen in ganz Deutschland rechnen, teilt der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) mit. Der RLV rechnet damit, dass die Ernte im Rheinland etwa fünf Prozent unter dem Durschnitt liegt. „Es ist mit lokal unterschiedlichen Ernteerträgen zu rechnen, da vor allem die Niederschläge während der Trockenperiode von März bis Juli stark unterschiedlich ausfielen“, sagte die RLV-Sprecherin. So seien besonders die Wiesen und Weiden am Niederrhein sehr trocken und speicherten Wasser schlechter.