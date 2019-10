Aus der Kalorienbombe : Dr. Oetker nimmt Schoko-Pizza aus dem Sortiment

Bielefeld Es war ein Hype. Jetzt ist er vorbei. Der Bielefelder Lebensmittelkonzern Dr. Oetker nimmt seine süßen Nachspeisen-Pizza wieder aus dem Sortiment. Die Fans sind traurig.

Eine Pizza zum Nachtisch - mit dieser Idee löste der Bielefelder Lebensmittelkonzern Dr. Oetker 2017 einen Hype aus. Die „Pizza Dolce als Cioccolato“ war ein Traum für viele Naschkatzen. Nun vermeldet der Konzern auf seinem Twitter-Kanal das Aus der Schoko-Pizza. Zuvor hatte auch die „ Neue Westfälische “ darüber berichtet. Demnach sei das Interesse an der Kreation abgeflaut.

„Sie schmeckte niemals nach Sohn einer bestimmten Mutter. Aber das konnte der Schokopizza langfristig auch nicht helfen“, heißt es in dem Tweet. Dabei erinnert sich das Social-Media-Team an die schlagfertige Antwort auf einen pöbelnden Nutzer, der 2018 schrieb: „Hey Dr. Oetker, eure Schokopizza schmeckt nach Hurensohn.“ Die Antwort „Gierig gewesen und in den Finger gebissen“ wurde tausende Mal geteilt und kommentiert - unter anderem auch von Prominenten wie Jan Böhmermann oder Dunja Hayali.