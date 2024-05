Gewinnrückgang um 50 Prozent Schuhfirma Dr. Martens in Schwierigkeiten wegen hoher Kosten in den USA

„Unsere Ergebnisse für 2023/24 spiegeln wie erwartet die anhaltende Schwäche der Verbrauchernachfrage in den USA wider“, erklärte Firmenchef Kenny Wilson. „Aber wir haben eine solide Performance in Europa, Afrika und im Asien-Pazifik-Raum verzeichnet.“ Ihm sei aber klar, dess es Nachfrage in den USA brauche, um wieder Wachstum zu verzeichnen. Er habe eine entsprechende Martketing-Kampagne veranlasst.