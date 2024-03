Trump wettert gegen Onlinedienste „Facebook ist sehr unehrlich gewesen“

Der frühere Präsident und führende republikanische Bewerber für die anstehende Präsidentschaftswahl äußerte sich am Montag im TV-Sender CNBC. Ein Verbot von TikTok würde der Konkurrenz, vor allem Facebook, Nutzer in die Arme treiben. „Ich bin nicht scharf darauf, Facebook doppelt so groß zu machen. Facebook ist sehr unehrlich gewesen.“