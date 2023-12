Einkauf bei Rewe, Netto, DM oder Rossmann So kam es zu den doppelten Abbuchungen vom Bankkonto

Ursache war eine Panne bei Payone, die das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage bestätigte: „Aufgrund einer technischen Störung in unserem System kam es am Samstag, den 23. Dezember, bei einem Teil der durchgeführten Visa-Transaktionen zu einer doppelten Verarbeitung“, erklärte Payone. Die Experten des Unternehmens hätten die Ursache der Störung bereits identifiziert und eine umfassende Lösung eingeleitet. „In enger Abstimmung mit unserem Partner Visa setzen wir alles daran, die erforderlichen Korrekturen so schnell wie möglich durchzuführen“, so Payone. Die betroffenen Transaktionen würden zeitnah sowohl bei unseren Händlern als auch bei deren Kunden korrigiert. Die DKB erklärte auf Anfrage, betroffen seien Kunden aller Banken. Die fehlerhaften Buchungen würden innerhalb der nächsten Tage automatisch zurückerstattet, kündigte das Unternehmen an. Bei der DKB war es bereits im vergangenen Jahr zu einer Panne gekommen, damals hatte das Unternehmen aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Problem ein internes sei und nicht durch einen Dienstleister verursacht worden sei.