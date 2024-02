Zwischen Kult und Kitsch Wer steckt hinter Dille & Kamille?

Dille & Kamille wurde 1974 von Freek Kamerling gegründet. Er eröffnete sein erstes Geschäft in einem Werftkeller an der Oudegracht in seinem Geburtsort Utrecht. Dort bot er zeitlose Gegenstände aus natürlichen Materialien wie Keramik, Holz und Korbwaren an – als Gegenprogramm zu den schrillen 70er Jahren mit ihrer Kunststoff-Euphorie. Plastik kam für Kamerling nicht in Frage. Es spielt bis heute keine Rolle in den Läden. „Natürliche Schlichtheit als Gegenreaktion auf die aufkommende Wegwerfgesellschaft“ beschreibt der Gründer seiner Vision. Er bedauerte, dass die Menschen immer weniger Interesse an Qualität, Handwerk, Natur zeigten. Kamerling starb 2019 im Alter von 78 Jahren, das Unternehmen ist weiterhin ein Familienbetrieb.