Dieselskandal : Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler beginnt

Rupert Stadler, ehemaliger CEO des deutschen Autoherstellers Audi, kommt vor einem Amtsgericht in München an. Foto: AP/Matthias Schrader

München Fünf Jahre nach der Aufdeckung des Dieselskandals muss sich der frühere Audi-Vorstandschef Rupert Stadler vor dem Landgericht München verantworten. Er und drei frühere leitende Audi-Ingenieure sind wegen Betruges angeklagt.

Der Prozess findet wegen Corona unter erschwerten Bedingungen in einem großen Saal in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim statt. Stadler fuhr in einem grauen Wagen vor und betrat das Gebäude zusammen mit seinen Anwälten. Auch der ehemalige Porsche-Entwicklungsvorstand Wolfgang Hatz sowie die beiden weiteren Mitangeklagten sind erschienen. Hatz war bis 2009 Leiter der Motorenentwicklung bei Audi und dann bei VW. Stadler betrat den Saal in blauem Anzug, weißem Hemd und braunen Schuhen. Er grüßte Hatz mit einem „Faust-Check“. Im Saal werden Mund-Nasen-Masken getragen.