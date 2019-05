Autobauer : Dieselskandal kostet Volkswagen bisher 30 Milliarden

Allein in Deutschland sind mehr als 60.000 Verfahren unzufriedener Dieselkunden anhängig. Doch jenseits des Skandals laufen die Geschäfte ganz gut.

In der Abgasrechnung seien Kosten für Rechtsanwälte, Vergleiche und ausstehende Verfahren enthalten, sagte Witter. Damit seien derzeit absehbare Kosten abgedeckt, weitere aber nicht ausgeschlossen. Das meiste Geld floss bis dato in Nordamerika, wo der Konzern teure Vergleiche geschlossen hatte. Die Folgen des Dieselskandals werden den Konzern weiter belasten: Allein in Deutschland sind mehr als 60.000 Verfahren unzufriedener Dieselkunden anhängig. Dazu kommen milliardenschwere Klagen von Aktionären, die sich vom Konzern zu spät über das finanzielle Ausmaß der Dieselaffäre informiert fühlen.

Die Kernmarke VW hatte besonders an den Rechtsrisiken zu knabbern, diese belaufen sich auf 400 Millionen Euro. Die Stammmarke steigerte ihr Ergebnis im ersten Quartal von 879 Millionen Euro auf 921 Millionen Euro. Neben Kosteneinsparungen war vor allem ein Schwenk hin zu teureren Autos dafür verantwortlich. Die Erlöse der Marke kletterten so auf Jahressicht trotz geringerer Auslieferungen um 7,1 Prozent auf 21,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen will zusätzlich zum laufenden Sparprogramm bei der Marke weitere bis zu 7000 Stellen in der Verwaltung streichen, um den Kern des Konzerns stärker auf Rendite zu trimmen.