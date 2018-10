Diesel-Paket: BMW, Opel und Volkswagen lehnen offenbar Hardware-Updates ab

Hardware-Updates : Autobauer wehren sich gegen Diesel-Paket der Bundesregierung

Diesel-Tankdeckel (Symbolbild). Foto: REUTERS/HANNIBAL HANSCHKE

Düsseldorf Mehrere deutsche Autohersteller wehren sich gegen das von der Bundesregierung beschlossene Diesel-Paket. Die Unternehmen wollen keine Hardware-Updates, bei denen sie die vollen Kosten tragen müssen.

So lehnt Opel Hardware-Nachrüstungen von Dieselfahrzeugen ab. Sie seien ökonomisch nicht sinnvoll und technologisch nicht ausgereift, teilte die Peugeot-Tochter am Dienstag mit. „Zudem würde es zu lange dauern, sie zu implementieren“, hieß es. Grundsätzlich gelte aber, dass das Unternehmen bereits heute für die neue Euro 6d-TEMP-Abgasnorm bereit ist. „Aktuell haben wir bereits 127 Pkw-Modelle im Angebot, welche die strengen Grenzwerte der neuen Norm erfüllen.“

BMW will Dieselfahrern sofort bis zu 6000 Euro Umtauschprämie zahlen, lehnt Hardware-Nachrüstungen auf Unternehmenskosten jedoch ebenfalls ab. BMW-Fahrer in Regionen mit hohen Stickoxid-Belastung bekämen 6000 Euro Rabatt, wenn sie ihren Euro-4- oder Euro-5-Diesel durch ein Neufahrzeug ersetzten, sagte ein BMW-Sprecher am Dienstag in München. Beim Kauf eines jungen Gebrauchten oder eines Vorführwagens zahle der Konzern 4500 Euro Umtauschprämie.

Das Angebot gelte rückwirkend ab Montag. Der alte Diesel müsse mindestens ein Jahr auf den Halter zugelassen sein, der die Umtauschprämie bekommen will. „Wir konzentrieren uns auf die Flottenerneuerung, weil sie schnell Verbesserungen bringt“, sagte der Sprecher. Die von der Koalition in Berlin ebenfalls vorgeschlagene Nachrüstung alter Dieselautos mit weiteren Abgas-Filtern dauere dagegen zu lange. Sie könne Gewicht, Leistung, Verbrauch und CO2-Ausstoß des Autos verschlechtern. Dazu kämen noch Gewährleistungsfragen.

Eine Umtauschprämie von 2000 Euro biete BMW weiter flächendeckend an - die höheren Prämien beschränkten sich auf die von der Koalition benannten 14 Regionen mit hohen Stickoxid-Werten. Zudem verringere BMW den Schadstoff-Ausstoß vieler Fahrzeuge durch freiwillige Software-Updates und habe im Mai 45 Millionen Euro in den vom Dieselgipfel geschaffenen Fonds eingezahlt, sagte der Sprecher.

Auch Volkswagen will einem Insider zufolge weiterhin nur einen Teil der Kosten für eine Hardware-Nachrüstung älterer Dieselautos tragen. „Wenn die Nachrüstung beim Kunden Akzeptanz finden sollte, werden wir uns wie zugesagt beteiligen“, sagte eine Person mit Kenntnis der Beratungen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.

Damit widersprach Volkswagen der in dem Kompromisspapier von Union und SPD enthaltenen Forderung nach einer vollen Kostenübernahme durch die Autohersteller. VW hatte im Vorfeld der Beratungen im Koalitionsausschuss lediglich eine Kostenübernahme von 80 Prozent zugesagt.

Der Insider machte zudem deutlich, dass Volkswagen eine Diesel-Nachrüstung weiterhin für das falsche Mittel hält, um Fahrverbote in Städten zu vermeiden. Wie andere Hersteller auch setzen die Wolfsburger vor allem auf Prämien zum Umtausch von älteren Diesel in Neuwagen. Der Konzern macht seine Zusage zudem davon abhängig, dass Drittanbieter SCR-Katalysatoren zur Nachrüstung entwickeln, die dauerhaft halten und vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen werden. In der Branche wird damit gerechnet, dass dies mehr als ein Jahr dauern dürfte.

Der Autobauer Daimler hält seine Position zu den Diesel-Beschlüssen der Regierungskoalition in Berlin vorerst offen. Man habe konstruktive Gespräche über Lösungen für die Kunden geführt, nun werde man sich den Vorschlag genau anschauen und sich dann erst dazu äußern, hieß es am Dienstag am Rande des Pariser Automobilsalons.

Union und SPD hatten sich nach stundenlangen Beratungen im Koalitionsausschuss auf ein Maßnahmenpaket verständigt, um Diesel-Fahrverbote in besonders schadstoffbelasteten Städten zu vermeiden. Neben Angeboten der Hersteller mit attraktiven Umtauschprämien oder Rabatten soll es auch technische Nachrüstungen geben. Allerdings kann die Bundesregierung die Hersteller dazu nicht zwingen. Deshalb bleibt die Formulierung in dem Kompromisspapier an dieser Stelle vage.

(mba/rtr/dpa)