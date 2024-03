Fragen und Antworten Was der neue Lufthansa-Streik bedeutet

Die Gewerkschaft Verdi ruft ab Donnerstag das Lufthansa-Bodenpersonal in Deutschland zum zweitägigen Warnstreik auf. In Düsseldorf werden voraussichtlich fast alle Lufthansa-Flüge nach Frankfurt und München gestrichen, den zwei Hauptflughäfen des Konzerns. In Köln-Bonn werden Lufthansa-Flüge nach München wegfallen. Hintergrund des Streiks sind die laufenden Tarifverhandlungen am Boden bei Lufthansa-Technik, Lufthansa Cargo und einigen anderen Konzerngesellschaften.