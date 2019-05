Düsseldorfer Energiekonzern : Die Zerschlagung von Uniper wird vertagt

Uniper hat seinen Sitz in Düsseldorf. Foto: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Düsseldorf Die „Heuschrecken“ ziehen ihre Anträge zurück. Fortum will auch den Sonderprüfer ablehnen. Doch der Vorstand soll nicht entlastet werden.

Der Krimi um den Düsseldorfer Energiekonzern Uniper geht weiter: Am Dienstag zogen die aggressiven Investoren Elliott und Knight Vinke ihre vergifteten Anträge zurück. Nun werden die Uniper-Aktionäre auf der Hauptversammlung am Mittwoch doch nicht darüber abstimmen, ob Uniper vom finnischen Großaktionär Fortum beherrscht wird oder sein Russland- und Schweden-Geschäft verkaufen muss. Alle drei Anträge wären am Ende auf eine Zerschlagung von Uniper hinausgelaufen. Die Uniper-Aktie gab am Dienstag nach und fiel auf 25 Euro. Eine Zerschlagung hätte kurzfristige Kursaufschläge bedeutet.

Fortum, mit 49,99 Prozent größter Uniper-Aktionär, begrüßte den Schritt. „Wir wollen ein konstruktiver Aktionär sein. Entsprechend begrüßen wir die Entscheidung von Elliott und Knight Vinke, ihre Anträge zurückziehen“, teilte der finnische Staatskonzern mit. Zugleich erklärte er, man werde Elliotts Antrag auf Einsetzung eines Sonderprüfers ablehnen. Mit diesem Ansinnen wollte der US-Fonds dem Uniper-Vorstand einen Sonderprüfer auf den Hals hetzen. Dieser soll mögliche Vergehen im Zuge der Übernahmeschlacht aufdecken. „Angesichts der erheblichen Belastungen, die eine Sonderprüfung für das Unternehmen und das Management darstellen würde, wird Fortum nicht für den Sonderprüfungsantrag stimmen“, erklärten die Finnen. Offen ließen sie, ob sie den Antrag mit den Stimmen des Elliott-Fonds durchgehen lassen, der 17,8 Prozent an Uniper besitzt.

Eine Kröte bleibt ohnehin: Fortum will den Uniper-Vorstand weder für 2017 noch für 2018 entlasten und beantragt auf der Hauptversammlung, die Entlastung zu vertagen. Fortum-Chef Pekka Lundmark und Uniper-Chef Klaus Schäfer hatten sich während der Übernahmeschlacht hart bekämpft. Lundmark hinterging Schäfer, Schäfer nannte den Finnen einen „Wolf im Schafspelz“. Ende des Monats gehen Schäfer und Finanzchef Christopher Delbrück. Fortum erklärte: Es bestünden weiter Bedenken zum Verhalten des Vorstands während der Übernahmeschlacht. Das schließe „Vorgänge in Russland“ ein. Russische Kartellbehörden haben Fortum die Übernahme der Mehrheit an Uniper untersagt. Das ist Unipers Giftpille gegen eine Komplettübernahme. Fortum erklärte, man freue sich nun auf das neue Vorstandsteam um Andreas Schierenbeck.