Mobilfunk : Die 5G-Auktion wird härter als gedacht

Bonn/Koblenz Zeitweise schien es so, als ob der Neuling United Internet günstig an eine Lizenz für das neue Mobilfunknetz 5G kommen kann. Doch speziell die Telekom hält dagegen.

Nachdem es am Dienstag zeitweise so schien, als ob die Auktion für die 5G-Lizenzen sehr schnell vorbei sein könnte, weil sich die vier Bieter stillschweigend auf eine Verteilung der 41 Frequenzblöcke einigen, hat am Mittwoch ein neuer, härterer Bieterkampf angefangen. Für acht der zwölf attraktiveren Blöcke aus dem Zwei-Gigahertz-Spektrum hatte die Deutsche Telekom das jeweils höchste Angebot eingereicht, als die Auktion um zirka 18 Uhr für den Tag endete. Als Ergebnis blieben für den Neuling United Internet (1&1 Drillisch) nur zwei dieser Frequenzblöcke übrig, Vodafone würde auch zwei Blöcke erhalten, Telefonica Deutschland keinen. Mittags um 14 Uhr hatte es dagegen United Internet geschafft, bei vier der zwölf besonders begehrten Frequenzblöcke das jeweils höchste Gebot abgegeben zu haben. Das provozierte dann die Reaktion der Telekom.