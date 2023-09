Studie der UN Das sind die innovativsten Länder der Welt

Die Schweiz ist laut einer Studie der Vereinten Nationen erneut das innovativste Land der Welt. Das Land habe seinen Spitzenplatz im Innovations-Ländervergleich „Global Innovation Index“ 2023 vor Schweden und den USA verteidigt, teilte die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) am Mittwoch in Genf mit. Deutschland belegt in diesem Ranking wie im Vorjahr Platz acht.