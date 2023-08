Waffenhersteller Die größten Rüstungsunternehmen Deutschlands

Viele Jahre lang war die deutsche Rüstungsindustrie – gemessen an der allgemeinen Wirtschaftsleistung und an der politischen Bedeutung des Lande – im internationalen Vergleich nur ein Zwerg; seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine wandelt sich das Bild. 100 Milliarden Euro will Kanzler Olaf Scholz (SPD) laut seiner „Zeitenwende“-Rede vom 27. Februar 2022 in eine weitere Aufrüstung der Bundeswehr stecken, der Verteidigungsetat soll von 1,4 Prozent auf zwei Prozent des Bruttosozialproduktes steigen – die Zeiten ändern sich. Wir stellen die wichtigsten Unternehmen der Branche vor, die ganz oder zum großen Teil aus Deutschland aus operieren. Wir folgen dabei einem Ranking des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri. Es basiert auf den Umsatzzahlen im Jahr 2021, wobei wir damalige Angaben US-Dollar zum 31.12. 2021 in Euro umrechnen. Sipri stellte die 100 größten Rüstungsunternehmen weltweit vor, sieben davon stammen aus Deutschland.